Un altro sindaco positivo al Covid: dopo Pugnaloni contagiato anche Santarelli

FABRIANO - Dopo il primo cittadino di Osimo anche il sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli positivo al Covid. Entrambi hanno informato i cittadini tramite le loro pagine facebook. Santarelli da ieri, giorno di Natale, è in isolamento nella cameretta di sua figlia, lontano dalla moglie e dai due figli. «Il 25 mattina mi sono accorto di non sentire il sapore del dentifricio - racconta -. Mi hanno subito fatto il tampone veloce e poi il molecolare. Positivi entrambi. Non mi do pace perché sono sempre stato super attento e non capisco dove e come possa essere venuto a contatto con un positivo. A parte non sentire i sapori e alla stanchezza con forte mal di testa, per il resto non avverto molto altro. Respiro bene e ringrazio il cielo per questo. Evidentemente il 2020 non poteva che chiudersi così».

