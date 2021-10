Alto Esino, concluso il censimento del branco dei cervi effettuato grazie alla collaborazione dei volontari

FABRIANO - Si è concluso nei giorni scorsi il primo censimento del cervo al bramito nell’Alto Esino. Grazie alla collaborazione di numerosi volontari, la sezione di Fabriano del Club Alpino Italiano ha potuto organizzare questa attività il cui obiettivo era la raccolta di dati utili per valutare la consistenza numerica della piccola popolazione di cervi, che ormai da diversi anni è presente in modo stabile sui rilievi a sud ovest di Fabriano.

Se nel passato si faceva riferimento a pochi individui, osservazioni più recenti hanno fatto pensare che la consistenza possa essere diventata di diverse decine. L’attività ha richiesto una fase di preparazione piuttosto lunga. Il gruppo di lavoro costituito ha effettuato alcune riunioni tecnico organizzative in cui sono state analizzate nel dettaglio le diverse modalità di censimento e la possibilità di adattarle alla realtà locale. Importante, infatti, è risultata la conoscenza del territorio e la possibilità di avvalersi della consulenza di tecnici che da 20 anni seguono il coordinamento operativo e scientifico dei censimenti effettuati nel Casentino, in Toscana.

Lo scorso sabato si sono ritrovati in 45 presso i locali dell’Aula verde di Valleremita, gentilmente messi a disposizione dall’”Associazione Appennino Valleremita”, per svolgere un breve momento formativo sulle tecniche di rilevamento del censimento. Poi suddivisi in coppie si è raggiunto, prima del tramonto, il “punto di ascolto” assegnato. E’ stato possibile presidiare 22 punti di ascolto in precedenza individuati nell’area del censimento scegliendo poggi, selle e luoghi da cui fosse comunque agevole ascoltare il bramito dei cervi. Durante il periodo di rilevamento terminato alle ore 22 i volontari hanno preso nota dei bramiti ascoltati, registrandone direzione di provenienza ed intensità.

