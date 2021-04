Allarme Covid, due classi sono in quarantena: contagi in una primaria e in una media

FABRIANO Sono 652 le persone in quarantena nei cinque Comuni dell’Ambito 10 (meno 79 rispetto a sette giorni fa), di questi 312 sono gli attualmente positivi con una diminuzione di 90 unità se confrontiamo il dato con quello di una settimana fa. Ci sono, a una settimana dalla riapertura delle scuole, i primi due casi di positività che hanno fatto scattare il provvedimento di quarantena a tutta la classe. Si tratta di una classe della scuola primaria e una delle medie di Fabriano.

Situazione sotto controllo all’eremo di San Silvestro dove, da giorni, i monaci silvestrini sono tutti positivi e in quarantena all’interno della storica struttura sita a Montefano, a pochi chilometri dalla città. Questi gli aggiornamenti di ieri pomeriggio per quel che riguarda l’emergenza sanitaria da Covid-19 nell’entroterra. Nel dettaglio sono 469 le quarantene attive a Fabriano, 47 a Cerreto d’Esi, 31 a Genga, 74 a Sassoferrato e 31 a Serra San Quirico. In tutte e cinque le città si registra ancora una diminuzione di provvedimenti di quarantena, sempre confrontati con una settimana fa: meno 21 a Fabriano, meno 30 a Cerreto d’Esi, meno 4 a Genga, meno 19 a Sassoferrato e meno 5 a Serra San Quirico. Gli attualmente positivi sono 312 di cui: 212 a Fabriano, 27 a Cerreto d’Esi, 17 a Genga, 39 a Sassoferrato e 17 a Serra San Quirico. Anche in questo caso i valori sono in diminuzione. Sei i pazienti che ieri erano ricoverati presso il reparto Covid-19 non intensivo dell’ospedale Profili di Fabriano. Due i pazienti al pronto soccorso in attesa di ricovero.

