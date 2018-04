Alla guida ubriaco finisce fuori strada: tasso alcolemico tre volte oltre il limite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Finisce fuori strada con la sua Opel Corsa. Lievemente ferito ha chiamato i soccorsi: prima è stato medicato dai sanitari del 118, poi è stato è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Aveva un tasso alcolemico a 1,6 grammi su litro, 3 volte oltre il limite consentito. Il fatto è accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsa. Protagonista un trentunenne originario e residente a Roma, di passaggio a Fabriano, che si trovava in prossimità della frazione Ceresola quando è andato fuori strada e ha perso il controllo del mezzo. L’Opel Corsa ha finito la sua corsa sul campo. Sul posto i sanitari del 118 dell’ospedale Profili e una pattuglia dei carabinieri del Nucleo radiomobile. I militari hanno effettuato alcol test che è risultato 3 volte superiore al limite consentito: era fisso a 1,6 grammi su litro.