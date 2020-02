Alcol e droga, via le patenti: maxi multa a un giovane automobilista, un altro denunciato per l’uso di cocaina

FABRIANO - Tre patenti sono state ritirate dai carabinieri della Compagnia di Fabriano nel corso dei controlli effettuati nel fine settimana. Per prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera”, infatti, ogni weekend più pattuglie effettuano posti di blocco nelle principali vie del comprensorio e servizi mirati sia con personale in divisa che in borghese. Sabato ritirate tre patenti ad altrettanti automobilisti della zona per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In un caso i carabinieri hanno anche elevato una multa da 720 euro a un neopatentato di 19 anni della città che circolava in via Dante, con un tasso alcolemico pari a 0,6 grammi su litro quando il valore deve essere fisso a zero in quanto la patente è stata conseguita da poco tempo.

Sempre sabato notte, i carabinieri, a Ca’ Maiano, lungo la strada che collega Fabriano a Sassoferrato, hanno ritirato la patente e denunciato per guida in stato di ebbrezza un 33enne del posto che aveva un tasso alcolemico a 1,81 grammi su litro, oltre 3 volte il limite consentito. Un 21enne di Fabriano, invece, è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il mese scorso era stato fermato in via XIII luglio di Fabriano, alle 4 del mattino, e i carabinieri avevano disposto per lui gli esami tossicologici di primo e secondo livello. Nel fine settimana, dall’ospedale Profili, è arrivato l’esito di questi accertamenti ed il giovane, risultato positivo alla cocaina, è stato denunciato.



