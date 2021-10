Alcol e bestemmie, doppia contravvenzione per un giovane durante i controlli dei carabinieri

FABRIANO - Posti di blocco e controlli dei carabinieri, in divisa e in borghese, nel fine settimana, a Fabriano. Tra le contravvenzioni elevate dai militari della Compagnia cittadina, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, anche l’ubriachezza molesta, la bestemmia e manifestazione oltraggiosa verso i defunti con una doppia sanzione amministrativa a un giovane del posto.

Quello da poco concluso è stato l’ennesimo fine settimana di intenso lavoro per i carabinieri della Compagnia di Fabriano. Ben dieci le pattuglie che hanno percorso il vasto territorio comunale, non trascurando le frazioni per contrastare qualsiasi tipologia di reato con particolare riferimento agli abusi dovuti all’assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio, durante un servizio a piedi per le vie del centro storico, i militari hanno multato un 35enne il quale, visibilmente ubriaco e alterato, ha iniziato a bestemmiare durante il controllo per l’identificazione. Per questo motivo, l’uomo è stato sanzionato due volte: per ubriachezza molesta e per bestemmia e manifestazione oltraggiosa verso i defunti. Poi c’è stato il ritiro della patente, oltre a una sanzione pecuniaria, a carico di un 52enne fabrianese sorpreso alla guida della propria auto lungo via Dante con un tasso alcolemico compreso tra 0,6 e 0,8 grammi su litro, a seguito dell’esame con l’etilometro.

Una denuncia per guida in stato di ebbrezza è stata contestata dai carabinieri di Arcevia a un 59enne di Fabriano che circolava, in via XIII Luglio, con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi su litro. Disposto anche il ritiro della patente. In via Casoli, invece, i militari di Fabriano hanno fermato un 25enne residente fuori provincia. Al controllo è risultato particolarmente nervoso. Nel corso della perquisizione dell’auto sono state rinvenute due confezioni contenenti rispettivamente 2 grammi e quasi 1 grammo di hashish. È stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.

