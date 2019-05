Alcol e appuntamenti hot con le minorenni: il fotografo patteggia

di Federica Serfilippi

FABRIANO - La procura gli contestava di aver avuto rapporti sessuali con due minorenni, in momenti diversi, dopo averle fatte ubriacare. E lo accusava anche, in un caso, di aver filmato le scene hot con una macchina fotografica. Per queste contestazioni, un 35enne maceratese di professione fotografo era stato arrestato lo scorso gennaio dai carabinieri di Fabriano e relegato ai domiciliari a seguito del provvedimento firmato dal gip Sonia Piermartini. Dopo soli quattro mesi, è stato chiuso il conto con la giustizia.Ieri, l’uomo ha patteggiato davanti al gup Paola Moscaroli un anno e dieci mesi di reclusione, pena sospesa, per i reati di violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa della vittima (dettata dall’abuso di alcol) e produzione di materiale pedopornografico.