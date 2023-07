FABRIANO - Raffica di malori a causa del caldo record: 5 anziani nelle ultime 24 ore sono finiti all’ospedale di Fabriano per problemi legati alla disidratazione. Sono stati assistiti e poi dimessi. Complice le temperature intorno ai 40°, il comprensorio è alle prese con un’ondata di caldo eccezionale. A rimetterci sono i più fragili.

Ieri anche le forze dell’ordine hanno effettuato dei servizi di perlustrazione nei luoghi affollati. Una pattuglia del Commissariato si è recata più volte al parco Regina Margherita per ricordare ai più anziani le buone regole per difendersi dal caldo. Stessa situazione alla sala operativa della Protezione civile che ha ricevuto diverse segnalazioni di persone sole a cui è stato consegnato un gelato.

«Il Commissariato di Fabriano, come le altre forze di polizia, vista l’emergenza caldo – dice il commissario capo, Angelo Sebastianelli - ha allertato enti, associazioni e parrocchie per monitorare le criticità. Abbiamo ricordato l’importanza di essere veloci nel caso di richieste di intervento che vanno segnalate alla Protezione civile allo 0732709112. In quest’ottica rientra l’iniziativa della parrocchia Misericordia che, insieme alla Caritas, ha creato un filo diretto con le persone anziane e sole, raggiunte telefonicamente dal parroco e dai volontari». Le forze dell’ordine si appellano alla cittadinanza nel chiedere di attenzione ai vicini e ai propri cari.