«Mia figlia continuava a chiedere soldi. Tagliavo la carne, partita la coltellata»

FABRIANO - Migliorano le condizioni della 17enne di Fabriano accoltellata dalla madre al culmine di un diverbio scoppiato, all’interno dell’abitazione del centro storico, la sera di Santo Stefano. La studentessa si trova all’ospedale Profili: i sanitari mantengono la prognosi riservata perché potrebbero sorgere complicazioni, ma al momento le condizioni sono buone. Ieri l’avvocato difensore della madre, Simone Molinelli, l’ha raggiunta dov’è ricoverata. «Mi ha chiesto dove sta la mamma – racconta l’avvocato – e quando ho raccontato che è stata trasferita nel carcere femminile di Pesaro è scoppiata in un pianto a dirotto».Sono giorni difficili per questa famiglia. La figlia, assistita dai Servizi Sociali del Comune di Fabriano, potrebbe essere dimessa dall’ospedale nell’arco di una settimana, la madre, invece, chiusa nel suo silenzio, è stata interrogata ieri dal Gip del Tribunale di Ancona, Antonella Marrone. Ha ricostruito ciò che era successo quella sera in casa, al termine di una giornata di lavoro. Un clima difficile per colpa dei pochi soldi a disposizione e delle tante spese da sostenere per mantenere, da sola, due figli. Tra le due i rapporti erano tesi da tempo. La 17enne chiedeva spesso soldi e la madre non poteva accontentarla sempre perché con un solo stipendio non è facile far quadrare il bilancio di casa. «Il 26 dicembre – spiega l’avvocato – la ragazza è andata sul posto di lavoro della madre per chiederle denaro per uscire con le amiche. Quando la donna ha finito il turno un’attività commerciale della città, alle ore 22,15, è andata a casa per cucinare la cena. All’ennesima richiesta di denaro, mentre stava tagliando la carne con un coltello con una lama affilatissima lunga 20 centimetri, si è avvicinata al tavolo dove la figlia stava seduta ed è partito il colpo che l’ha ferita all’addome». L’avvocato Molinelli ha chiesto la scarcerazione della donna o in via subordinata il divieto di avvicinarsi alla figlia perché “siamo davanti a un reato colposo, caratterizzato dall’assenza di volontà». La decisione, da parte del tribunale di Ancona, attesa per ieri pomeriggio, potrebbe arrivare questa mattina. La donna, nell’interrogatorio, ha anche aggiunto di non essersi resa conto di quello che stava accadendo. Anche la minorenne verrà ascoltata.L’avvocato difensore l’ha vista ieri mattina e l’ha trovata «molto provata, arrabbiata con la madre per quello che ha fatto e convinta che è stato un atto involontario. Non ha mostrato paura nei confronti della madre. Quando ho spiegato che la donna era stata arrestata, però, si è resa conto della gravità della situazione. Non pensava a tutte queste conseguenze». Una storia difficile che testimonia la difficoltà del vivere in questo periodo di crisi economica dove c’è da portare avanti una famiglia e lavorare. Ora alla ragazza penseranno le educatrici dei Servizi Sociali che, insieme al padre, si prenderanno cura di lei e faranno di tutto per farla tornare alla vita di tutti i giorni e alla spensieratezza che si deve avere a 17 anni. Una volta uscita dall’ospedale gli organi preposti decideranno poi a chi affidarla.