Addio a Vitalina Burattini per anni è stata la cuoca dell'asilo di via Petrarca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Lutto per la scomparsa di Vitalina Burattini. La donna è deceduta ieri per colpa di un male contro cui ha combattuto con tutte le forze. Se ne è andata a 58 anni. Oggi la camera ardente, domani le esequie. Vitalina, per anni cuoca presso l’asilo nido di via Petrarca, lascia il marito e i parenti nel dolore. Nata in Australia, ha vissuto la sua vita nella città della carta. Negli ultimi anni lavorava con la Cooperativa Cooss Marche. In tanti, da ieri pomeriggio, si sono stretti vicino ai familiari. «La ricordo con affetto – dice Sabina Sforza, maestra, dipendente comunale – visti i tanti anni che ha cucinato per noi al nido. Vitalina è stata una donna piena di vita, solare, sempre dedita ai suoi cari. Un’ottima cuoca, amorevole con tutti. Mancherà il suo sorriso e la sua energia».