Addio a Giuseppe, il papà vespista ucciso dalla malattia a 57 anni

FABRIANO - Papà di 52 anni muore per una malattia contro cui combatteva da un anno. Addio a Giuseppe Vitalucci, operaio della Ritrama di Sassoferrato, per tutti il “Vespista” vista la sua passione per la storica Vespetta con cui andava sempre in giro per il comprensorio fabrianese. Nella sua Ca’Maiano, piccola località a due passi da Marischio, tutti conoscono Peppe e ancora non riescono a credere che la malattia abbia avuto la meglio.Ieri si sono stretti intorno alla moglie Daniela, al figlio Michele alla madre di lui, Liliana, e ai parenti tutti. Il decesso è avvenuto lunedì all’Hospice dell’ospedale Profili di Fabriano. La camera ardente allestita all’obitorio è stata visitata da centinaia di persone che hanno ricordato il sorriso di Giuseppe, il suo attaccamento alla famiglia e il suo sorriso. Ieri pomeriggio si è svolto il suo funerale presso la chiesa parrocchiale di San Sebastiano, a Marischio.