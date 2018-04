Addio Bartolini, l’artigiano per eccellenza Si è spento a 84 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO- Fabriano ha salutato ieri mattina il “Marchigiano”, morto martedì a 84 anni. Addio a Mariano Bartolini, uno degli artisti più completi dell’entroterra che aveva spaziato dalla ceramica alla carta ideando, tra le altre cose, anche la filigrana colorata. Nella sua storica bottega di via Filzi, in centro storico, sono ancora presenti i forni che Mariano utilizzava per cuocere la ceramica che veniva prodotta con i metodi antichi artigianali.«Ogni lavoro – riferiscono i nipoti – veniva studiato nel dettaglio e mai lasciato al caso». Non contento di produrre ceramica si è dedicato, per molti anni, anche alla produzione di carta a mano e alla gestione, insieme al fratello, dell’impresa funebre di famiglia. Ha realizzato molte filigrane per il Vaticano, alcune delle quali consegnate anche al Papa. Una delle particolarità di Mariano era la voglia di produrre tutto in casa: anche il telaio della filigrana veniva cucito a mano da lui e dal suo staff. Vedovo da diversi anni, lascia due figlie e diversi nipoti.Ieri mattina si sono svolte le esequie nella chiesa parrocchiale di San Nicolò, nel quartiere Borgo, dove la famiglia Bartolini è presente da una vita. Il papà di Mariano era lo storico gestore delle pompe funebri di Fabriano, il “Marchigiano” per l’appunto e residente al Borgo. In tanti hanno ricordato la sua arte e il suo attaccamento alla città. «Volevi bene a tutti – ha detto Andrea Poeta, un amico - il tuo modo di essere semplice, ha insegnato a molti il vero senso della vita, fatta di semplicità, sincerità e felicità. Avevi sempre la battuta pronta e un consiglio per tutti».Nella bottega “Bartolini Carta a Mano”, situata in centro storico, ha realizzato artigianalmente oggetti unici e particolari. Tutti gli articoli sono stati interamente realizzati a mano da personale specializzato. I prodotti più apprezzati sono carta a mano e filigrane, album foto, rubriche, cornici, blocchi notes, diari ed agende, a prodotti per le grandi occasioni, partecipazioni, bomboniere, menù cerimonie e libretti liturgici.