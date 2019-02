Addio al papà Alessio aveva 43 anni, cavaliere e fotografo per passione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Lutto a Fabriano. È morto a 43 anni Alessio Spalletti, cavaliere templare, fabrianese, fotografo per passione, da anni cuoco nelle mense scolastiche. Il decesso è avvenuto ieri all’ospedale Profili dove era ricoverato per colpa di una brutta malattia contro la quale lottava da tempo. Allestita la camera ardente all’obitorio.Lascia la moglie, la giornalista Leila Ben Salah, due figli piccoli, la nonna e tanti amici con cui aveva condiviso la passione per la fotografia. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio, alle ore 15, presso la chiesa Cattedrale San Venanzio di Fabriano. Poi la sepoltura presso il cimitero cittadino di Santa Maria. Oggi la camera ardente, all’ospedale Profili, sarà aperta dalle ore 8 alle 19.