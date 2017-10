Ordinanza revocata, l’acqua si può bere: le cause dello stop restano un mistero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Acqua di nuovo potabile nel quartiere Borgo di Fabriano. Da ieri pomeriggio è stata revocata l’ordinanza di non potabilità per più di 5mila persone. La seconda emergenza della linea acquedotto Fab 28 di via Martiri di Kindù, a tre mesi dall’ultimo divieto durato una settimana, è terminato nell’arco di 48 ore. A seguito di nuovi prelievi effettuati dal servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Area Vasta 2, quindi, la situazione è sotto controllo.Il sindaco Gabriele Santarelli, con apposita ordinanza, ha comunicato che l’acqua è tornata potabile. Lo stop si era reso necessario per la presenza di batteri escherichia coli e coliformi. Le vie interessate dalla revoca sono: Località Civita, via Martiri di Kindù, via Fornaci, via don Pietro Ragni, via Sassi, via Otello Biondi, località Cortina San Nicolò, via Martiri delle Foibe istriane, via Rizzi, via Brodolini, via Romagnoli, via San Cristoforo, via Caduti di Nassiria, via Merloni, via Pascoli, località Ca’ Maiano, località Trigo, via Martiri della Libertà, via Urbani e via Ciampicali. Da approfondire i motivi che hanno portato, due volte in soli tre mesi, a non far usare l’acqua per scopi alimentari in uno dei quartieri più popolosi della città. Al momento, considerando l’assenza di pioggia, una delle cause più accreditate dell’inquinamento dell’acqua è quella del malfunzionamento del dispositivo che distribuisce il cloro nella conduttura. Per cercare di capire meglio cosa possa essere sucecsso, l’amministrazione comunale ha convocato mercoledì gli addetti di Multiservizi. In agenda un nuovo incontro anche con Asur e Arpam per chiarire alcuni problemi riscontrati nei rispettivi controlli e capire cosa sta accadendo alla linea Fab28.