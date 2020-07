Acqua Frasassi, la bottiglia sempre più eco-compatibile

FABRIANO - «Pensiamo al futuro responsabilmente». Già dall’etichetta, la call to action di Acqua Frasassi è un impegno, un invito e un progetto importante per un prodotto unico. «L’acqua che risale in superficie dopo avere attraversato per decenni antichissime rocce calcaree, purificandosi ed acquisendo caratteri peculiari di limpidezza e di elementi minerali durante il lungo percorso, si riveste di una nuova concezione e confezione - si legge in una nota - la bottiglia realizzata per il 50% in rPet, ossia il massimo previsto dalle attuali norme vigenti, e in largo anticipo sulla tabella di marcia del settore. La bottiglia da 0,50 lt, in distribuzione da settembre nelle varianti naturale e frizzante, risulta così riciclata al 50% e riciclabile al 100%. Un circolo virtuoso che si occupa delle tematiche ambientali a tutto tondo».

