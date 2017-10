Acqua non potabile al Borgo Autobotte posizionata nel parcheggio della scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Allarme per l'acqua non potabile nella zona Borgo della città. Le analisi periodiche dell’Asur hanno evidenziato una non conformità ai parametri di legge, per cui il sindaco di fabriano , con apposita ordinanza, ha vietato l’utilizzo dell’acqua a fini potabili in queste vie: Civita, Martiri di kindù, Fornaci , Don Pietro Ragni, Sassi, Otello Biondi, località Cortina San Nicolò, Martiri delle Foibe, Rizzi, Romagnoli, Brodolini, San Cristoforo, Caduti di Nassiriya, Merloni, Pascoli, Cà Maiano, Trigo, viale Martiri della Libertà, via Ciampicali e via Carlo Urbani.Il personale Multiservizi ha provveduto ad informare i residenti con la distribuzione di un volantino dove sono elencate le vie interessate dal divieto e ha allestito dei punti di rifornimento di acqua potabile. Sono ora a disposizione della popolazione un’autobotte posizionata nel parcheggio della scuola elementare Mazzini e due contenitori di confezioni di acqua potabile da cinque litri che si trovano nel piazzale del campo sportivo di via Caduti di Nassiriya. I punti di rifornimento rimarranno a disposizione fino a quando le analisi non daranno esito favorevole. Per informazioni è a disposizione il Pronto Intervento 800 181577.