A scrocco sul treno, rifiuta di dare le generalità: «Così non mi potete multare»

FABRIANO - Sale sul treno senza biglietto e si rifiuta di fornire le generalità: è stato prima multato poi denunciato. Ultima operazione dei carabinieri di Fabriano presso la stazione ferroviaria. Protagonista un giovane di 32 anni, I. A. le sue iniziali, nato in Somalia e residente, da tempo, in Italia con regolare permesso di soggiorno. Stava percorrendo senza biglietto, martedì mattina, la linea Ancona-Roma a bordo di un regionale quando il controllore in servizio gli ha chiesto di mostrargli il biglietto.Appurato che stava viaggiando sprovvisto, ha chiesto i documenti per un ulteriore controllo. Il giovane si è rifiutato e, senza più parlare, non ha risposto al dipendente Trenitalia che gli stava intimando di scendere a Fabriano o di effettuare subito il biglietto con una maggiorazione così come prevede la normativa. All’ennesimo “no” il controllore ha allertato i carabinieri che, sul posto, una volta che il regionale si è fermato a Fabriano, hanno individuato l’uomo e l’hanno portato in caserma, in via Dante.Anche qui non ha voluto parlare per fornire dettagli sulla sua identità e i militari sono stati costretti a prendergli le impronte digitali per il riconoscimento. Non ha precedenti, è in Italia con regolare permesso di soggiorno ed è senza fissa dimora. «Se non mi faccio riconoscere evito la multa» ha detto a sua difesa il giovane. Per lui sanzione amministrativa e denuncia per rifiuto di indicazione della propria identità. Non è la prima volta che capitano episodi del genere con persone a bordo senza biglietto tanto che i pendolari delle tratte Fabriano-Ancona e Albacina-Civitanova, quest’ultima molto frequentata dagli studenti universitari, hanno chiesto il potenziamento dei controlli. Recentemente uno studente di 19 anni originario dell’Albania, è stato sorpreso dai carabinieri con 13 dosi di hashish nascoste all’interno dei pantaloni mentre aspettava il treno.