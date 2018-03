Sfrecciava con l'auto giovane multato, 60enne aveva la revisione scaduta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Controlli del fine settimana della polizia: un’utilitaria senza revisione da più di un anno e giovane sorpreso a sfrecciare a 100 km/h, il doppio di quanto consentito in un tratto nei pressi di Rocchetta. Sono state passate al terminale più di 70 auto e controllate circa 100 persone. Bilancio del weekend degli agenti del Commissariato di Fabriano impegnati in servizi con personale in divisa e in borghese per prevenire furti, spaccio di stupefacenti e guida in stato di ebbrezza. Negli ultimi giorni effettuati decine di posti di controllo nelle principali vie della città, con passaggi anche alle frazioni.A Rocchetta un 30enne di Fabriano è stato multato per eccesso di velocità. Circolava a 100 km/h in una strada dove il limite è fisso a 50. Per lui sanzione amministrativa e decurtazione di 5 punti di patente. Il giovane ha ammesso di tenere una guida inopportuna e si è ripromesso di premere meno sull’acceleratore. In via Dante, invece, è stata ritirata la carta di circolazione a un 60enne del posto in quanto la revisione era scaduta da un anno. I poliziotti guidati dal commissario capo Sandro Tommasi hanno annotato sul documento di circolazione che il veicolo era sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. Il conducente è stato sanzionato.