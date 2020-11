Zone blu, tariffe rivoluzionate: mezzora di sosta costa 5 cent. ​Bocciata invece la chiusura alle 20 della Ztl

FABRIANO - L’Amministrazione comunale di Fabriano cerca di venire incontro al commercio che in questi mesi, causa Covid, ha risentito molto, non solo dei Dpcm emanati per invertire la rotta della pandemia, ma anche della concorrenza online. Da mercoledì, infatti, per un mese, scatta una promozione natalizia, se così si può dire, che riguarderà tutti i parcheggi a pagamento con strisce blu.

«Se metti nel parchimetro 5 centesimi – dice il sindaco, Gabriele Santarelli – potrai sostare trenta minuti. Se metterai 1 euro e dieci centesimi per sostare un’ora ti verranno regalati 30 minuti in più». La decisione è arrivata a pochi giorni dall’avvio di quello che, solitamente, è il periodo dei regali. Con la settimana dell’Immacolata, infatti, non solo si accendono albero di Natale e luminarie (spesa 60mila euro), ma si cerca di far ripartire l’economia dopo settimane complicate causa coronavirus. «L’agevolazione riguarderà tutte le strisce blu della città, quindi non solo quelle che si trovano lungo Corso della Repubblica o al grande parcheggio di via Dei Cappuccini» precisa il sindaco, ma anche tutte le altre zone dove il parcheggio è a pagamento. In questi giorni gli addetti effettueranno la nuova programmazione dei parchimetri e, se l’esperimento di 30 minuti a 5 centesimi produrrà benefici, potrà essere replicato anche l’anno prossimo.



Nei giorni scorsi, intanto, botta e risposta tra l’Associazione dei commercianti del centro storico e il primo cittadino. Gli esercenti avevano chiesto, tra le altre cose, l’apertura pomeridiana della zona a traffico limitato di corso della Repubblica che attualmente chiude alle 14. In una nota l’associazione guidata da Roberto Burzella aveva chiesto di posticipare la chiusura alle 20 per permettere al centro di sopravvivere nonostante le restrizioni Covid. A questa richiesta l’Amministrazione ha risposto no. «La situazione economica – si legge in una nota dell’associazione – è definita testualmente inenarrabile, drammatica, agonizzante, insostenibile e tutti confermano la desertificazione pomeridiana del centro».

Anche l’ex presidente del consiglio comunale, Pino Pariano, dice la sua. «Invece di spendere tanti soldi per addobbi natalizi, dimostri la sua vicinanza ai ristoratori particolarmente colpiti da questo momento. A chi decide di ordinare da asporto in un ristorante, pub o pizzeria si potrebbe rimborsare il 50% dello scontrino, al netto delle bevande, per un importo massimo di 30 euro» propone Pariano. Intanto stanno arrivando gli avvisi di pagamento della Tari, la cui prima rata scade lunedì 30 novembre. «A causa dell’emergenza sanitaria, gli uffici postali hanno difficoltà a rispettare i tempi di consegna e le lettere potrebbero arrivare in ritardo. Il versamento della tassa oltre la scadenza prevista non comporterà l’applicazione di sanzioni» annuncia il sindaco.

