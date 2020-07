Nonnina beffata e derubata con la tecnica dell’abbraccio: 97enne sotto choc

FABRIANO - Con la tecnica dell’abbraccio è riuscita a rubare una collanina, una fede nuziale, due orecchini e un anello per un valore complessivo di mille euro. La vittima è una 97enne residente a Vigne, piccola frazione del Fabrianese. La donna, visto lo choc, è stata trasportata per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale Profili. Le sue condizioni di salute sono buone. Il fatto è avvenuto ieri mattina, alle 10,30 a Vigne.

L’anziana stava facendo due passi all’aperto non lontano da casa, complice l’aria fresca che si respira alle pendici di monte San Vicino. Improvvisamente le si avvicina una donna che inizia a parlarle di persone in comune che entrambe conoscono. Poi, sul più bello, riesce ad abbracciarla e a sfilarle una collana d’oro, la fede nuziale, un altro anello e due orecchini per un valore di mille euro. Sono stati attimi di paura. Mentre la malvivente si allontana inizialmente a piedi, l’anziana 97enne chiama un suo parente che si trovava nelle vicinanze. E’ stato lui a tranquillizzarla in attesa dell’arrivo del 118 per effettuare poi alcuni accertamenti al pronto soccorso. Della ladra, intanto, si sono perse le tracce. Sul posto i carabinieri della stazione di Cerreto d’Esi, Compagnia di Fabriano e i volontari della Croce verde di Cupramontana. Nella zona non ci sono telecamere e non sarà facile riuscire a dare un nome a chi ha commesso il furto con destrezza rubando, addirittura, la fede nuziale.

