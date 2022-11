FABRIANO - Quattro cuccioli di cinghiale, più la loro mamma, sono stati avvistati all’esterno del cimitero delle Cortine di Fabriano, a pochi passi dall’ingresso del reparto 6. La scena ha destato non poca paura: diversi i fabrianesi che hanno preferito non scendere dalla macchina, recitare una preghiera seduti sul sedile dell’auto e poi andare via ed evitare un contatto ravvicinato con gli animali.

Aggressioni da parte di questi animali non sono state registrate, ma sicuramente non trasmettono tranquillità a coloro che vogliono andare a trovare i propri cari defunti. In queste settimane, l’ultimo due giorni fa, sono stati immortalati più volte, poco prima delle ore 16, sul prato, vicino l’ingresso del cimitero.



La vegetazione



Percorrono, poi, tutto il tratto di vegetazione che dalle Cortine conduce al fiume Giano, dietro al cimitero, nella zona dove spesso questi grossi animali selvatici si rifugiano. C’è da dire che i cinghiali sono un problema a Fabriano da molti anni. Spesso, infatti, vengono segnalati anche nell’altro cimitero, quello principale, di Santa Maria, nel quartiere omonimo. Periodicamente sono stati sorpresi, mentre cercavano cibo, anche tra le abitazioni di via Dante. Proprio dalla popolosa via che dall’uscita SS 76 Fabriano Est conduce in centro, alcuni abitanti hanno sollecitato una presa di posizione dell’Amministrazione comunale per cercare una soluzione per arginare questo fenomeno sempre più pericoloso visti i continui attraversamenti improvvisi, soprattutto notturni, dei cighiali.



Le segnalazioni



A Fabriano diverse segnalazioni sono arrivate, da anni, da via Del Molino, non lontano dall’ospedale Profili, dal quartiere Campo Sportivo e da via Bovio, nel quartiere Piano. In via Aldo Moro, invece, sono stati sorpresi a passeggiare, con disinvoltura, al parco Merloni e in prossimità delle abitazioni della zona. Anche se non hanno mai dato problemi all’uomo i residenti hanno paura. Dalle finestre dei condomini che si affacciano sul parco a ridosso della chiesa della Sacra Famiglia c’è chi, prima di uscire per andare a prendere l’auto, negli ultimi tempi, ha dato un’occhiata alla situazione sotto casa per evitare di far le scale e trovarsi un cinghiale davanti mentre si va a prendere l’auto al parcheggio.

Se inizialmente gli avvistamenti avvenivano in orario notturno, ultimamente i cinghiali sono stati beccati al parco Merloni anche in pieno giorno. Diversi gli incidenti stradali che hanno visto coinvolti anche gli ungulati con mezzi danneggiati e l’intervento delle forze dell’ordine soprattutto lungo la strada che da Fabriano conduce a Sassoferrato.