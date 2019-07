Extracomunitario azzarda l’approccio osé in ascensore: lei grida e lo fa arrestare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Il vicino di casa era il suo peggiore nemico ma lei non lo sapeva. Ha scoperto l’orco dietro il volto del dirimpettaio nel piccolo vano dell’ascensore, che nel lampo di un istante si è trasformato per lei in un angolo d’inferno. Deve essersi fermato il cuore alla donna di circa 40 anni quando si è sentita abbrancare dall’uomo, 50enne straniero, che tentava di baciarla dando sfogo ai peggiori istinti da macho. E deve aver usato tutto il fiato che aveva in gola per lanciare le grida d’aiuto che le hanno regalato la salvezza.L’eco delle sue urla disperate ha scosso i condomini che hanno lanciato l’allarme e atterrito l’aggressore extracomunitario, che si è rintanato a casa. Proprio nell’abitazione del Piano dove da un paio di settimane vive con altre persone lo hanno trovato i poliziotti delle Volanti, che lo hanno arrestato con l’accusa pesante di tentata violenza sessuale.Sabato pomeriggio la donna rientrava a casa dopo aver fatto la spesa. Lo straniero ha seguito le sue mosse e l’attendeva mentre varcava il portone dello stabile, come fa d’abitudine. La aspettava nel cortile come niente fosse, facendo sembrare l’incontro del tutto casuale. Ma non lo era. «Buongiorno, oggi fa caldo», ha buttato là la prima frase di circostanza che il suo italiano stentato gli permetteva. E poi una chiacchiera dietro l’altra nel breve cammino verso l’ascensore. Una volta aperte le porte, la donna è entrata insieme all’uomo spingendo il tasto del piano che li conduceva a casa. Lui a quel punto ha rotto gli indugi, l’ha spinta in una parete, l’ha palpata tentando un approccio osé. Raggelata da quelle improvvise avance, terrorizzata dal tentativo di approccio sessuale, lei lo ha respinto con decisione e ha richiamato l’attenzione dei vicini gridando aiuto.Poco dopo gli agenti delle volanti sono piombati nel palazzo, hanno rintracciato l’extracomunitario - in regola con le norme sul soggiorno - che nel frattempo si era rintanato nel suo appartamento, e lo hanno arrestato per tentata violenza sessuale.