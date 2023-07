OSIMO Il degrado del Muzio Gallo è arrivato ad un punto di non ritorno. Tanto che il Comune ha inviato una diffida all’Azienda Sanitaria Territoriale della provincia di Ancona per far ripulire l’area, infestata da erbacce e covo di balordi, sia di notte che di giorno. Con i residenti della zona di Villa che, esausti, avevano chiesto un intervento all’amministrazione comunale.



Il sollecito



Il sindaco Pugnaloni ha rivelato di aver inviato «una richiesta scritta di manutenzione nell’area dell’ex ospedale Muzio Gallo di via Striscioni all’Ast 2», questo perché «sono aumentate le segnalazioni da parte dei residenti della zona di degrado diffuso e incursioni da parte di animali e persone, sia di giorno che di notte». Una situazione che ha spinto gli uffici tecnici a prendere carta e penna e scrivere all’Ast, proprietaria dell’immobile, per evidenziare «la necessità di mettere in sicurezza l’area con integrazione della recinzione mancante o danneggiata» e di «installare cartelli di segnalazione pericolo e divieti per controllare meglio la pubblica incolumità dell’accesso di estranei al sito». Il Comune nella missiva ha sollecitato «il taglio di tutta la vegetazione infestante e la rimozione di rifiuti e ogni condizione di rischio per l’igiene e la salute pubbliche, specialmente a ridosso con i confini di proprietà e la pubblica via». Infine, ha evidenziato «il bisogno di verificare la stabilità delle alberature di alto fusto e la loro eventuale potatura e messa in sicurezza, specialmente quelle ai confini». Alla richiesta inoltrata a giugno, ha risposto la Ast spiegando che «per quanto riguarda il taglio dell’erba e la verifica della stabilità delle alberature d’alto fusto», ha approvato il 14 luglio una «determina per aderire alla convenzione Suam “Global service del patrimonio stradale e verde della Regione”. Completate le procedure di convenzionamento si potrà effettuare l’intervento», forse già ad inizio agosto. Il sindaco insomma ha ottenuto una rassicurazione sulla sporcizia e il degrado che creano pericolo e insicurezza. Ma analizzando la situazione in generale legata all’ex ospedale, immerso in un parco su crinale vicino San Paterniano, il sindaco lancia un invito alle «autorità competenti, Ast e Regione in primis, non solo a provvedere alla manutenzione ordinaria del Muzio Gallo, ma di condividere con Comune e associazionismo locale un percorso che possa portare alla riapertura prima del parco che lo circonda e, poi, alla valorizzazione dello stesso nosocomio abbandonato da ormai troppi decenni».



Il restyling



Pugnaloni prende spunto dalle segnalazioni dei residenti e successivo accordo con la Ast2 per una manutenzione urgente dell’area, per dire che è ora di «decidere insieme come ridare lustro ad un pezzo di storia di Osimo». D’altronde l’ospedale di Villa chiuso da oltre 30 anni, ha rappresentato una eccellenza sanitaria di cui gli osimani si facevano vanto. Ormai però è solo uno scheletro depauperato, pericoloso, simbolo di inefficienza dell’amministrazione pubblica, che ci spese anche soldi pensando di farla diventare nuova sede del Filo d’Oro per poi lascialo nell’abbandono più totale dopo il fallimento della ditta appaltatrice.