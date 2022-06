Mole e piazza del Papa, 102 eventi per l'estate. Concerti, spettacoli e incontri: il 24 luglio Dance festival alle Muse

ANCONA Sono in totale 102 gli eventi, davvero per tutti i gusti, programmati quest’estate dal Comune. Il cartellone è stato presentato ieri all’Edicola Iat di piazza Roma. L’obiettivo è intrattenere il pubblico nelle serate estive, ma anche sostenere le compagnie che dopo lo stop di due anni causa Covid hanno faticato a sopravvivere.

«Ancona può contare su alcuni punti di forza – sottolinea l’assessore alla Cultura, Paolo Marasca – come la reputazione che si è guadagnata in questi anni a livello nazionale, la voglia di ritornare a stare assieme e fare spettacolo. Le scelte compiute per la programmazione comunale del 2022 sono legate a questa congiuntura duplice: la voglia, la difficoltà».



Gli artisti

Al centro del programma c’è la Mole Vanvitelliana con artisti importanti come The Tallest Man On Earth, Nu Genea, Valerio Lundini, Rodrigo D’Erasmo, Motta, On, Lodo Guenzi, Rita Marcotulli, David Linx, Ada Montellanico, Filippo Timi e Dumbo Gets Mad e con la mostra del fotografo Guido Harari «che - ribadisce Marasca - sta andando molto bene e ha raccolto un’ottima critica anche sulla stampa internazionale. Vista l’amicizia di lunga data tra i due artisti, chi ha il biglietto per Vasco potrà godere di uno sconto extra per l’ingresso alla mostra».

Anche piazza del Papa tornerà a rivivere grandi emozioni. Il “pedanone”, un palco adatto alla platea ospitata nell’area monumentale, ospiterà 10 presentazioni di libri, 3 concerti jazz di caratura nazionale in collaborazione con Puglia Sound, 2 concerti soft pop, un appuntamento degli Amici della Musica, il festival di letteratura Berta Filava, organizzato da un team di giovanissimi del territorio, e una serie di incontri dei festival Adriatico Mediterraneo e La Mia Generazione, attesa kermesse musicale in via di definizione.

Incognita Porto Antico

Incognita sul Porto Antico: «Non ci sono state richieste - spiega Marasca - neppure dallo street food. Ma stiamo verificando se ci possono essere delle iniziative da programmare nella parte finale dell’estate», tra cui il cinema all’aperto, come anticipato dal Corriere Adriatico. Il 24 luglio, in via eccezionale, il Teatro delle Muse, normalmente chiuso in estate, offrirà il palco allo spettacolo legato al workshop organizzato dal Conero Dance Festival con Malou Airaudo, una delle più stimate coreografe e danzatrici del mondo.

L’occasione di avere un’artista così importante, infatti, ha convinto il Comune ad affiancare gli organizzatori mettendo a disposizione la platea del teatro. Anche l’area della terrazza del Museo Archeologico tornaa rivivere: il Museo ospiterà la programmazione concertistica estiva, sostenuta dagli Amici della Musica, e altri eventi.

Teatro diffuso

Non solo il centro. Il teatro è «diffuso» e l’assessore Stefano Foresi ricorda come l’amministrazione punti «sugli spettacoli che già hanno avuto tanto successo. Ci teniamo a dare alla città quello che merita - dice -, anche in termini di iniziative ludiche e di svago dopo, e purtroppo durante, un periodo così difficile».

Si va dai tributi alle icone della musica pop al parco di Posatora, all’inaugurazione di un nuovo spazio alle Palombare con il concerto di “Folcantina” fino alla rassegna di Accademia56 e al teatro dei Burattini a Brecce Bianche. Gli assessori non hanno mancato di citare il quartiere del Piano. Il Comune, con i commercianti del quartiere, sta programmando una serie di attività nell’area del Mercato di piazza d’Armi. Le iniziative (concerti, degustazioni, incontri) sono progettate e realizzate dalle realtà del quartiere con il sostegno dell’amministrazione. Il calendario è in fase di definizione.



