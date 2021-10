E' morto Eugenio Duca, l'onorevole pasionario della politica e grande conoscitore delle infrastrutture. Aveva 71 anni

ANCONA - Il mondo della politica anconetana è in lutto. Eugenio Duca, onorevole più volte eletto in parlamento con Pds e Ds, straordinario conoscitore del mondo delle infrastrutture anconetane e regionali, è morto questa mattina a 71 anni. Duca si trovava nell’abitazione della figlia dove stava seguendo dei lavori, si è seduto sul divano ed è morto per un infarto. Aveva seguito fino a ieri sera l’andamento delle elezioni per la sua passione per la politica e questa mattina si era alzato come tutti i giorni sentendosi soltanto un po’ debole. Intorno alle 9.45 il malore che lo ha sottratto a una storia di grande impegno civile e a un mondo, quello della politica, senza colori, che gli può riconoscere solamente uno straordinario impegno per la sua città e per i tantissimi settori che rappresentava: in primis quello dei ferrovieri e poi quello del porto.

