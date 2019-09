Impegno, idee e cuore Esulta l’Anspi di Tavernelle È il miglior oratorio d’Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Il miglior oratorio d’Italia nel circuito Anspi (Associazione nazionale San Paolo Italia) si trova ad Ancona, per la precisione alla parrocchia Santa Maria di Loreto al Pozzetto di Tavernelle. Il riconoscimento ufficiale con tanto di coppa è avvenuto nei giorni scorsi a Bellaria Igea Marina. Un premio che è stato assegnato, come recita la motivazione, «per l’attività formativa e sportiva svolta a favore dei giovani, per la passione con cui gli animatori portano avanti i progetti promossi dall’Anspi durante l’anno e per aver partecipato alle iniziative organizzate durante l’evento Oratorio in festa».