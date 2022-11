Evasione, maltrattamenti in famiglia, armi e violenza: espulsione giudiziaria per un pericoloso peruviano scortato fino a Lima

ANCONA Stava scontando una condanna di due anni e mezzo di reclusione, nel carcere di Montacuto di Ancona, per un cumulo di pene che andavano dall'evasione aggravata ai maltrattamenti in famiglia, interruzione di gravidanza non consenziente, violazione degli obblighi si assistenza familiare, false dichiarazioni sull'identità, rifiuto indicazioni sull'identità, porto di armi, trasgressione legge sull'immigrazione, resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Oggi è stato espulso e rispedito, via areo alla frontiere di Roma-Fiumicino, nella sua nazione: il Perù. L'espulsione giudiziaria è stata emessa dal magistrato di Sorveglianza di Ancona.

Scortato fino a Lima



L'uomo è stato accompagnato fino a Lima (Peru) da personale della Questura di Ancona con specifico corso scorte per missioni internazionali. L'Ufficio Immigrazione ha ottenuto i documenti necessari per il rimpatrio del peruviano grazie alla fattiva collaborazione dell'Autorità Consolare del Perù di Roma.