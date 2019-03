Jesi maglia nera in polveri sottili: ora scatta l’allarme: già 12 sforamenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

JESI - Una Jesi ecologica. Dove, dopo la Tirreno Adriatico e lo stupore per la bella scoperta di una giornata senza traffico (almeno sul percorso), e in vista del prossimo appuntamento da vivere a piedi, la 40esima “Caminada de San Giuseppe” di domenica, i temi ambientali sbarcano, domani, in Consiglio. Su tutti, le polveri sottili. Perché Jesi, dopo due mesi e mezzo, è già maglia nera in provincia per gli sforamenti della soglia limite, 50 microgrammi per metro cubo, per la presenza in aria di Pm10: 12 superamenti.