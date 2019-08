Escursionisti dispersi sul Conero: dopo il salvataggio arriva la multa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - «L’errore principale che fanno gli escursionisti sul Conero? Sopravvalutare la loro capacità. Un consiglio? Rimanere sempre lungo i sentieri segnalati, mai addentrarsi verso l’area a picco sul mare. E poi, non dimenticare mai cartina, acqua, attrezzatura adeguata e il cellulare carico». A tracciare le coordinate per gli amanti delle passeggiate sul Monte è Andrea Visconti, il maresciallo a comando della stazione carabinieri forestali del Conero. Venerdì pomeriggio c’era anche lui nella squadra che ha recuperato e tratto in salvo i sette ragazzi residenti nel Fermano che si erano persi in un’area impervia dopo aver perso la rotta per raggiungere la spiaggia delle Due Sorelle.