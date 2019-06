Esce in terrazzo e si lancia nel vuoto Terribile volo dal secondo piano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

JESI - Si è lanciato dal secondo piano della sua abitazione, in un quartiere al centro della città, in preda alla disperazione. Sono gravissime le condizioni di un uomo di 74 anni che ieri pomeriggio verso le 14 è precipitato dal balcone di casa. Un gesto disperato che voleva essere l’ultimo. Il poveretto ha fatto un volo di circa 10 metri, atterrando quasi in piedi. Immediato l’allarme da parte dei vicini che si sono accorti e hanno chiamato il 118.