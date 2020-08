TRECASTELLI - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 19:15 a Trecastelli sulla Sp 19 via Montignano per un'auto che è uscita di strada ribaltandosi. La persona alla guida è stata portata all'ospedale di Torrette dai sanitari del 118.

La squadra sul posto ha messo in sicurezza l'auto coinvolta. Presente anche l'eliambulanza e i Carabinieri di Trecastelli. © RIPRODUZIONE RISERVATA