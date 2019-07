Esce di casa per fare la spesa ed ha un malore paura per una 88enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Era uscita di casa per andare a fare la spesa quando lungo via XXV Aprile ha improvvisamente avuto un malore: momenti di paura questa mattina con una donna di 88 anni che è caduta sul marciapiede, immediato il soccorso da parte della Croce Gialla che l'ha portata all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.