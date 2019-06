Esce da casa per fare un giro in bici: si accascia per un malore e muore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Colto da un malore in bicicletta Pierfranco Federico, ex operaio della Sacelit, è morto ieri mattina a 74 anni. A trovarlo esanime, poco dopo le 9, tra la tra rotatoria di via Pizzetti e il parco della Pace alcuni passanti che hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono subito intervenuti un’ambulanza del 118 e la polizia locale. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Era già deceduto. I vigili urbani hanno dovuto accertare la dinamica.