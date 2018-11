Ersilia Campanelli fa 108, Ostra in festa per la nonna record

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA - Lei, di San Martino, ne ha già fatti 108. Festa grande a Casine di Ostra attorno ad Ersilia Campanelli, nata nel lontano 1910 il giorno dopo San Martino, il 12 novembre. Un record per la valle del Misa. In Italia nonna Ersilia occupa per longevità, salvo errori, la posizione numero 104. La più longeva in assoluto è Maria Giuseppa Robucci nata nel foggiano, a Poggio Imperiale, il 20 marzo 1903, che di anni ne ha dunque fatti 115. Nelle Marche Ersilia Campanelli è quasi al vertice: un lusinghiero terzo posto, solo altre due nonnine sono più avanti di lei.Ersilia Campanelli è fra gli esempi più attendibili di vivacità e vitalità, se è vero che fino a 100 anni inoltrati lavorava tranquillamente all’uncinetto e che a 106 era ancora in grado di tenere in ordine lo spazio verde antistante la sua abitazione. Sulla recinzione di casa, ai margini dell’ex strada statale Arceviese nell’abitato di Casine, hanno installato una gigantesca scritta augurale, che inneggia al traguardo dei 108 anni. Un traguardo che riempie di soddisfazione non solo Ersilia e i suoi familiari ma anche l’intera comunità di Ostra: perché si vive a lungo soprattutto nei luoghi in cui l’esistenza si sviluppa in modo tranquillo, senza traumi, senza soprassalti, e in un contesto a dimensione d’uomo. E chissà che, anno dopo anno, nonna Ersilia non scali la classifica e arrivi nel gotha dei longevi a livello nazionale.