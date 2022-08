Ernia discale, pazienti operati e dimessi in giornata all'ospedale di Fabriano

FABRIANO - Sei pazienti con ernia discale sono stati operati con una nuova tecnica mini-invasiva che ha permesso la loro dimissione nella giornata stessa dell'intervento. E’ accaduto all'ospedale di Fabriano. Questo risultato è stato ottenuto grazie alla collaborazione clinica che l’Unità Operativa di Anestesia Rianimazione e Terapia del dolore ha avviato con la Neurochirurgia di Ancona diretta dal Dottor Trignani, con la UOSD di Riabilitazione di Fabriano diretta dalla dottoressa Giorgi e con la UOSD di Radiologia di Fabriano diretta dal dottor Tei.

Il programma

Dal 2021 l’UOC di Anestesia Rianimazione e Terapia del dolore di Fabriano, diretta dal dottor Piangatelli, ha avviato un programma di trattamento multidisciplinare per la patologia lombare di origine discale e non. Nello specifico l’intervento viene eseguito in anestesia locale con paziente sveglio sotto guida radiologica. Tramite un’unica puntura si inserisce un ago introduttore da cui viene fatto passare un sistema di navigazione nel disco lombare che, in prossimità dell’ernia, genera un campo di termocoagulazione determinando una progressiva retrazione dell’ernia stessa. La procedura ha una durata di circa 1 ora e dopo un breve periodo di osservazione il paziente viene dimesso a domicilio con un unico cerotto in prossimità del punto di inserzione dell’ago. Il percorso si completa con la successiva valutazione riabilitativa ed i controlli presso l’ambulatorio di terapia del dolore.

L'innovazione

«Trattare una patologia così diffusa e causa spesso di problematiche socio sanitarie importanti con l’utilizzo di nuove tecnologie a bassissima invasività garantisce oggi un percorso di recupero molto rapido con risultati clinici sovrapponibili a quelli ottenuti chirurgicamente» ha detto Nadia Storti, dg di Asur Marche. «Prosegue il processo di potenziamento dell'Ospedale di Fabriano – ha dichiarato l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – poco più di un mese fa era stato annunciato l’impianto di due protesi totali di ginocchio “su misura” (custom made) a pazienti affetti da artrosi degenerativa dall’equipe di Ortopedia, a dimostrazione della qualità che la sanità pubblica mette a disposizione dei suoi cittadini».