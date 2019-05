Entra in un locale del centro e urla poi rifiuta i soccorsi Aveva l'etanolo altissimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Nella serata di ieri personale della squadra volante del commissariato di Senigallia veniva chiamato per intervenire nei pressi di un locale di piazza Saffi in quanto vi era un uomo particolarmente molesto e che urlava infastidendo avventori e passanti. Gli agenti immediatamente si portavano sul luogo e giungendo in largo Puccini trovavano l'uomo poggiato per terra. Avvicinatisi all uomo i poliziotti notavano che questi teneva un telo sul capo per coprirsi e spruzzava gas da bombolette per produrre effetti droganti. Vicino all uomo veniva c'era un sacchetto con bottiglie di birra vuote, dal che si deduceva la quantità di sostanze alcoliche consumate associate all effetto dell assunzione dei gas. A questo punto veniva contattato il 118 e all'arrivo dei sanitari l'uomo faceva resistenzadato ceh non voleva essere controllato dal personale sanitario intervenuto. Gli agenti poi riuscivano a contenere l'uomo, un cittadino inglese di anni 30 circa senza fissa dimora, che veniva condotto in ospedale e successivamente ricoverato al reparto di psichiatria. Gli accertamenti a carico dell'uomo facevano emergere un tasso di etanolo di circa 3 g/l.