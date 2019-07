Entra in un bar e dopo la lite scaraventa il registratore di casa a terra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Prosegue l’attività straordinaria di controllo del territorio della Polizia di Stato, fortemente voluta dal Questore Claudio Cracovia attraverso i rafforzati servizi di controllo del territorio soprattutto nel periodo estivo. Alle 1:36 personale della Squadra Volante interveniva presso un esercizio commerciale sito in piazza Rosselli, per una segnalazione di rapina.Nell’occasione gli agenti apprendevano dal negoziante che, poco prima, un individuo era entrato nel locale chiedendo al gestore di poter mangiare e bere qualcosa con la promessa di pagare il conto il giorno successivo. Al rifiuto del commerciante, atteso che non conosceva l’uomo, quest’ultimo ringraziava e si allontanava.Poco dopo, ritornava presso l’esercizio commerciale e, brandendo una bottiglia di vetro appositamente rotta per essere utilizzata come arma, lo minacciava intimandogli di consegnargli l’incasso. Al rifiuto dell’esercente, il soggetto prendeva il registratore di cassa e lo scaraventava a terra nel tentativo di romperlo ed asportarne il contenuto.Non riuscendo ad impossessarsi del denaro, l’individuo prelevava dal frigorifero una birra e, dal bancone, una confezione di pasta, allontanandosi frettolosamente dal luogo. Poco dopo, nella vicina Via Lamaticci, il soggetto, un anconetano di 35 anni con alle spalle diversi precedenti, veniva bloccato dalle Volanti e tratto in arresto per rapina aggravata.