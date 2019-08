Enrico, perde la gamba dopo un incidente â€‹Si toglie la vita in ospedale a 23 anni

di Federica Serfilippi

ANCONA - Un volo di almeno dodici metri e, poi, il tonfo sordo a terra. L’allarme che viene lanciato, i soccorsi in azione e una giovane vita che si spegne. Sono i frammenti della tragedia avvenuta ieri pomeriggio all’ospedale regionale di Torrette, attorno alle 17.30. Un paziente di 23 anni, Enrico Diotalevi, è precipitato dal quarto piano della struttura, dove è ospitato il reparto di Ortopedia. Proprio qui il ragazzo, originario di Urbino ma residente a Montecalvo in Foglia con la mamma e la nonna, era ricoverato dalla sera del 14 agosto a seguito di un terribile incidente stradale dove la sua moto da cross si era scontrata violentemente contro una Toyota Yaris, sulla Fogliense. Per gli investigatori della polizia intervenuti ieri all’ospedale non ci sono dubbi: l’episodio è da classificare come suicidio, tanto che la salma del ragazzo è stata già restituita ai familiari.Il gesto estremo sarebbe la conseguenza della disperazione e del dolore provati da Enrico – che in questo periodo era senza lavoro - dopo il sinistro in cui è rimasto coinvolto mentre era in sella al suo due ruote, a Montecalvo.