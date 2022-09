Elisa Di Francisca, l'anniversario di nozze da sogno a Ischia

Festeggia sorridente e felice, la campionessa marchigiana Elisa Di Francisca. Festeggia con un anniversario di nozze da sogno il terzo anno di matrimonio della campionessa olimpica di scherma e mammatleta abbraccuata al marito o Ivan Villa.

«Tre anni felici di matrimonio e due bimbi frutto del nostro amore, Ettore e Brando», ha commentato la campionessa e doppio oro olimpico a Londra 2012, Elisa Di Francisca, nata e cresciuta a Jesi, 40 anni da compiere il prossimo 13 dicembre.

«Il 4 settembre è stato per noi il primo anniversario festeggiato sull’isola di Ischia dove ci siamo sposati. Un pomeriggio di relax come due piccioncini nella Spa dell'Hotel Terme Manzi a Casamicciola, massaggio romantico per due e poi cena al ristorante dell'albergo Il Mosaico. Un’accoglienza super da parte di tutto lo staff; il Manzi è stato chiuso per due anni ma finalmente da quest'estate ha riaperto i battenti uno degli alberghi più antichi dell’isola».

Elisa è considerata una delle più forti schermitrici di sempre: ha vinto la Coppa del Mondo nel 2011 e nel 2015 ed è stata sette volte campionessa mondiale e 13 volte campionessa europea tra individuale e prova a squadre, nonché vincitrice della medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Mersin 2013 sempre nell'individuale.