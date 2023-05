Elezioni Ancona, Sparapani in tackle: «Il 50% non ha votato, la situazione attuale non è buona​».

ANCONA- Dopo il dato dell'affluenza del 54,95% ad Ancona, contro il 54,60% di cinque anni fa, il candidato sindaco per il Movimento 5Stelle Enrico Sparapani ha commentato la percentuale assente alle urne:

Le dichiarazioni

«Per quanto riguarda l'affluenza la situazione è difficle, quasi il 50% delle persone non ha votato. Quindici anni fa partivamo all'80%, adesso siamo arrivati al 50%. La situazione non è buona. Io spero che raggiungeremo il 6-7-8%, superare il 10% sarebbe fantastico, però adesso vediamo, aspettiamo i risultati. In caso di ballottaggio, non so se ci schieremo con gli altri partiti. Faremo una plearia con il mio gruppo e decideremo tutto insieme. Dipenderà anche dalla percetuale dei voti».