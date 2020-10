Election Day per Ordine dei Giornalisti e Sigim il 15 novembre

ANCONA - L’Ordine dei giornalisti delle Marche si rinnova ma cambia la data delle elezioni, che non si terranno più il domenica 4 ottobre – come era stato indicato in una prima comunicazione – ma il 15 novembre con eventuale ballottaggio la settimana successiva.



Il rinvio è stato determinato dall’impossibilità di due ordini regionali di organizzare il voto a ottobre per evidenti preoccupazioni legate alla situazione dell’epidemia da Coronavirus. Tale situazione ha indotto l’Ordine nazionale a rinviare le elezioni e l’Ordine delle Marche si è dovuto allineare alla nuova data.



Ma da una difficoltà emerge un’opportunità. Per la prima volta sarà “Election Day” perché nello stesso giorno si svolgeranno anche le elezioni per il rinnovo del Sigim, il sindacato dei giornalisti marchigiani. Un’occasione per sperare in una partecipazione consistente degli iscritti risparmiando così tempo e risorse.



Si andrà a votare quindi tutti domenica 15 novembre prossimo. Per l'Ordine i seggi sono stati stabiliti ad Ancona, Ascoli e Pesaro. E possono esercitare il diritto di voto coloro che risultano in regola con il pagamento della quota annuale. Diritto che può essere acquisito con il saldo della quota direttamente al seggio.