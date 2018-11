«È narcisista, plagiava le sue donne: Predieri deve essere condannato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - «Cos’è Alessandro Predieri se non la descrizione perfetta della figura di un narcisista e di un plagiatore?». È la domanda di fondo che ieri mattina ha accompagnato per tutta la sua durata la requisitoria del pm Paolo Gubinelli, titolare dell’inchiesta che ha portato a processo il 32enne senigalliese accusato di riduzione in schiavitù, violenza sessuale e istigazione al suicidio. Tutti reati che avrebbe commesso nei confronti di due minorenni: la sua ex ragazza (conosciuta quando aveva 16 anni) e la sua attuale moglie (15 anni all’epoca dei fatti).Per tre ore, il sostituto procuratore ha ricostruito di fronte alla Corte d’Assise l’impianto probatorio, chiedendo per Predieri una condanna a cinque anni e mezzo di reclusione. Al termine dell’udienza, la sua ex fidanzata è scoppiata a piangere. La sentenza è attesa per il 6 dicembre, dopo la discussione affrontata dalle parti civili (oltre all’ex ragazza ci sono i genitori della moglie del 32enne) e dalle difese. Il sostituto procuratore ha portato di fronte alla giuria una serie di esempi per dimostrare come Predieri abbia incarnato il ruolo di plagiatore, annullando tutto quello che c’era nella vita delle sue vittime prima del suo arrivo: «Quello che c’era in precedenza – ha sostenuto il pm – va eliminato e la ragazza (in riferimento alla moglie, ndr) diventa l’oggetto sessuale attraverso il quale lui si può affermare».E ancora: «Nel momento in cui lo conosce, in lei cambia tutto: c’è un disagio psicologico, un tentativo di suicidio, l’allontanamento dalla famiglia e dagli affetti. Non vive senza Predieri». In una lettera, il 32enne scriveva, tra le altre cose,: «Voglio che la tua ossessione abbia un volto e un nome: il mio». Secondo il pm lo scritto deve essere visto «come un contratto tra manipolato e manipolatore». L’imputato è anche accusato di aver imposto alle sue donne una serie di prescrizioni, tra cui quella di non usare il deodorante, di non depilarsi, truccarsi, indossare magliette succinte.