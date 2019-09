È incosciente dentro l’auto: deve smaltire una sbornia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Allarme ieri mattina verso le 11,45 in via Castelfidardo per un uomo incosciente nella sua auto, una Opel Tigra. La vettura era regolarmente parcheggiata nella stradina che collega all’impianto di risalita per il centro storico, zona particolarmente frequentata. Qualcuno ha ipotizzato che l’uomo fosse stato colto da malore e che fosse in pericolo di vita, e ha prontamente lanciato la richiesta di soccorso al 118.Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’automedica di Jesi insieme all’ambulanza della locale Croce verde. È arrivata anche una pattuglia del Commissariato di Polizia per verificare cosa stesse accadendo e le condizioni dell’uomo. Per fortuna dai primi riscontri sanitari è emerso che non si era trattato di malore, ma solo dei postumi di un abuso etilico. L’uomo, 54 anni di Jesi residente proprio nel quartiere, è stato soccorso quindi accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani con un codice verde, per essere sottoposto alle cure del caso, le sue condizioni non sono gravi.