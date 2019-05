E' in fila per pagare la Tari cadono calcinacci dal soffitto delle Poste: ferito un uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Era andato all'ufficio postale dell'area portuale vicino alla sede Rai per pagare la Tari, stava aspettando il suo turno quando all'improvviso è caduto a terra colpito da alcuni calcinacci caduto dal soffitto. L'uomo, un 76enne, è caduto a terra ed ha riportato alcune leggere ferite alla testa, per fortuna i pezzi più grossi non lo hanno colpito. Immediati i soccorsi, sul posto un'ambulanza della Croce Gialla che ha portato l'uomo con alcune escoriazioni all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso.