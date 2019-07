Duemila balle di fieno e un trattore avvolti dalle fiamme nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARCEVIA - Notte di fuoco e di paura. Intorno alle 2,30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Montale di Arcevia per l'incendio di un deposito di fieno. Per cause in fase di accertamento, sono andate a fuoco circa 2000 balle di fieno stipate in un capanno di lamiera, nell'incendio rimaneva coinvolto anche un trattore. I vigili del fuoco, intervenuti da Arcevia e Senigallia, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il sito. Non si segnalano persone coinvolte.