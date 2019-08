Due ragazzi trovati con l'hashish e altri due preparavano uno spinello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Continuano serrati i controlli disposti dal Questore Cracovia sul territorio dorico, effettuati oltre che dalle pattuglie della Volante, dai Cinofili anche dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia.I luoghi controllati ieri sera fino a tarda notte sono stati per lo più le zone attigue a piazza Ugo Bassi, piazzale Loreto, piazza D'Armi, piazza Rosselli e tutte le vie limitrofe.I controlli hanno portato alla identificazione di 38 persone di cui 18 di nazionalità straniera , a 16 veicoli controllati ed è stato anche effettuato un controllo avventori in un negozio etnico di corso Carlo Alberto che comunque ha dato esito negativo.Durante la serata sono stati controllati 6 giovani; due di questi entrambi tunisini sono stati identificati intorno alle 23 in via maestri del Lavoro. Perveniva alla Sala Operativa della Questura la notizia di un gruppo di persone che festeggiavano con musica ad alto volume e i poliziotti dopo essersi avvicinati al luogo notavano un gruppetto di giovani e decidevano di fare il controllo. Nella circostanza due dei ragazzi si mostravano particolarmente nervosi , infatti venivano trovati, entrambi, in possesso di un involucro di sostanza stupefacente tipo hashish del peso di uno 0,60 e l'altro di 2,75 grammi. Entrambi gli involucri venivano sequestrati e ai due ragazzi veniva contestata la violazione prevista e punita dall'art.75 DPR 3019/90.Stessa sorte è toccata ad altri due giovani alle successive ore 23,45 circa: i poliziotti della Volante nel transitare per via Sacconi procedevano al controllo di due ragazzi seduti su una panchina in un punto poco illuminato.Entrambi stavano confezionando uno spinello composto da tabacco e marijuana del peso complessivo di grammi 0,85 uno e l'altro 0.70.