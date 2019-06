Due ragazzi albanesi trovati â€‹con gli arnesi per commettere furti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Nella tarda serata di ieri, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo, nel corso di un servizio di controllo del territorio, notava due persone entrare nell’area di servizio Conero ovest, rispettivamente il primo alla guida di una Fiat 500 ed il secondo con una moto Ducati Monster, per effettuare rifornimento di carburante.L’atteggiamento assunto dai due, caratterizzato da cautela e circospezione, induceva gli operanti ad un preliminare controllo dei mezzi sui viaggiavano, tant’è che il motociclo risultava oggetto di furto avvenuto a Bologna a maggio. I due, nel frattempo ripartiti in direzione sud, venivano, bloccati poco dopo all’uscita del casello autostradale di Loreto, dove un altro equipaggio era posizionato per altri controlli.Gli stessi venivano identificati in due cittadini albanesi, entrambi 24enni, nullafacenti e senza fissa dimora sul territorio nazionale. A seguito di perquisizione venivano rinvenuti una torcia elettrica una punta da trapano e delle pinze, tutti arnesi di norma atti a commettere furti in abitazione con la tecnica del foro.La moto, i caschi e tutto il restante materiale veniva sequestrato, mentre i due giovani, accusati di ricettazione in concorso, venivano sottoposti a fermo di indiziato di delitto ed associati alla casa circondariale di Montacuto.