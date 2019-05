Due multe con l’auto del Comune, l’assessore «Pagate di tasca mia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Due multe con l’auto blu comunale elevate a Milano, il 3 aprile 2017, e a Montelupone il 4 marzo 2018 riaccendono lo scontro tra l’assessore Ruben Cittadini, al volante della vettura, e il consigliere di Solidarietà Popolare Massimiliano Russo, firmatario di una interrogazione sulle sanzioni comminate ai mezzi di proprietà del Comune. Il documento si somma alla mozione precedentemente protocollata da Solidarietà Popolare, ma non ancora discussa in consiglio comunale, nella quale la lista civica di minoranza chiede delucidazioni sull’utilizzo della Seat Alhambra in dotazione ai vari settori e agli amministratori dell’Ente per necessità di servizio. In particolare viene posto l’accento sull’aumento esponenziale dei chilometri percorsi nell’ultimo biennio, passati da una media di 6/7 mila km nel 2014, 2015, 2016 a quasi 21 mila solo nel 2018, e sull’uso «quasi esclusivo del mezzo da parte dell’assessore Cittadini».