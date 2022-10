ANCONA- Torna, per la gioia di grandi e piccini, la Amerigo Vespucci ad Ancona ed in città cresce l’entusiasmo per visitare la “nave più bella del mondo”, orgoglio e simbolo della Marina Militare Italiana, che sarà nel capoluogo dorico oggi e domani, attraccata al molo Clementino, visitabile oggi gratuitamente e senza prenotazione dalle 14 alle 23 e, solo dalla scolaresche, al mattino oggi e domani. La nave-scuola ripartirà domani alle 18, dopo il saluto della fanfara dell’Accademia Militare di Livorno. Ma, oltre alle visite a bordo, che tre anni fa in occasione dell’ultima visita ad Ancona vide la presenza di migliaia di persone, attratti dalla magia e dal fascino del veliero, il Comune di Ancona ha organizzato una vera e propria di accoglienza speciale per tutti gli appassionati mettendo a punto, oltre ad un servizio specifico per raggiungere la Vespucci, anche una serie di eventi nel cuore del capoluogo.

I trasporti

Ci sarà anche un servizio di bus navetta dedicato e gratuito illustrato in una locandina “interattiva”, dove cliccando sui singoli punti in mappa o nell’elenco sottostante, si ottiene la localizzazione su Google Maps. Il servizio vede l’utilizzo di due mezzi che faranno 4 fermate: capolinea in via Marconi, presso il parcheggio Archi - via XXIX Settembre c/o park Traiano - via Da Chio c/o Portella S. Maria - capolinea c/o rotatoria Arco Clementino al Porto antico, con un passaggio ogni 15 minuti, tra le ore 12,15 e le ore 23,30 (ultima partenza dal Porto antico). Ma attorno alla visita sarà festa in città con una serie di eventi pensati per l’occasione grazie ad una sinergia con il mondo delle associazioni e quello imprenditoriale, diffuse nel cuore della città. Nello specifico l’iniziativa “Food and drink”, coordinata da Confartigianato che coinvolge gli esercenti (locali aderenti su www.laviamaestra.com ), da oggi e fino a sabato, dalle 18,30. Quindi, promosso dal Comune, un mercatino che si snoda in corso Garibaldi a cui faranno da contorno esibizioni ed altri eventi, come le performance di danza aerea delle tre scuole principali di danza aerea della città e tanto altro. Le iniziative avranno inizio alle 17 per proseguire fino alle 23,30. La Amerigo Vespucci venne progettata alla fine degli anni ’20 dall’ingegnere ed allora tenente colonnello del Genio Navale Francesco Rotundi. Venne impostato nel cantiere di Castellammare di Stabia il 30 maggio del 1930, varato il 22 Febbraio 1931 e consegnato alla Marina Militare il 2 luglio dello stesso anno. Si tratta di una nave a vela con motore con tre alberi verticali (da prora verso poppa, trinchetto, maestra e mezzana) più il bompresso obliquo a prora, a tutti gli effetti un quarto albero.

Il veliero

Il Vespucci impiega prevalentemente 24 vele, 14 quadre infierite sui pennoni e 10 di taglio. L’altezza della sommità dell’albero di maestra rispetto alla linea di galleggiamento è di 54 metri, la superficie velica complessiva supera i 2.700 metri quadrati e la lunghezza di tutte le manovre che corrono per la nave e l’alberata è maggiore di 30 chilometri. L’equipaggio è normalmente composto da 264 militari, tra donne e uomini, ma nel periodo estivo con l’arrivo degli Allievi e dello Staff dell’Accademia Navale la consistenza a bordo può superare le 400 persone. Oltre che utilizzata come nave scuola è ambasciatrice dell’Unicef dal settembre del 2007.