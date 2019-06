Due finti medici nel condominio: residenti in ferie, casa svaligiata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ladri in azione in un appartamento al terzo piano di via Umberto Giordano nel quartiere del Vivere Verde. Potrebbe sembrare un furto come tanti, quello avvenuto nei giorni scorsi, se non fosse per il fatto che i condomini sono certi che a compierlo siano stati due finti medici. L’episodio, segnalato alla polizia e ai vigili urbani, non è stato ancora denunciato. I proprietari dovevano verificare meglio cosa mancasse. Sono mancati alcuni giorni e al rientro hanno trovato la porta forzata e dentro tutto a soqquadro.